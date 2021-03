China geht auf Konfrontationskurs mit den USA

So will das Land trotz der globalen Rezession durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr ein starkes Wirtschaftswachstum von „mehr als sechs Prozent“ erreichen. Um unabhängiger vom Ausland zu werden, unterstrich Regierungschef Li Keqiang am Freitag zur Eröffnung der Jahrestagung, dass der Entwicklung der heimischen Wirtschaft „Vorrang gegeben“ werden müsse - dazu soll insbesondere die eigene Innovation viel stärker als früher gefördert werden.