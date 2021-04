17 Beschuldigte und zwei warten auf Auslieferung

Die „Krone“ berichtete über die kürzlich zerschlagenen Pillen-Mafia: Mit zehn Millionen Captagon-Tabletten soll die international agierende Bande ganze 150 Millionen Euro verdient haben - produziert im Libanon, hier in Österreich in E-Geräte versteckte und veschickt nach Saudi-Arabien, wo die Pillen Ermittlern nach verkauft wurden. Weitere Festnahmen sind in dem Fall erfolgt: auch in Deutschland.