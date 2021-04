Pillen-Mafia operierte vom Flachgau aus

Im Zentrum der Salzburger Ermittlungen steht aber eine Pizzeria: Hier wurden die Drogen in den verschiedensten elektronischen Geräten versteckt – anfangs in Pizza-Öfen, dann aber auch in Waschmaschinen, Trocknern, LED-Lampen und sogar in Klima-Anlagen. Bis zu 20 Kilogramm soll in ein Gerät gepasst haben – hochgerechnet wären das 70.000 Tabletten. Monatlich sollen bis zu zehn solcher Haushaltsgeräte voller Suchtgift per Luftpost nach Saudi-Arabien geschickt worden sein. Von 2016 bis Ende des Vorjahres lief laut „Krone“-Infos das Geschäft. Erste Hinweise erhielten die Ermittler von Kollegen aus Dänemark und den USA.