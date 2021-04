Was ist dran an der Reisdiät?

Reis ist also nicht nur gesund und lecker, sondern kann auch bei der Gewichtsreduktion unterstützend wirken. Wer eine strenge Reisdiät verfolgt, sollte täglich rund drei Portionen Reis (á 60 g Trockengewicht) essen. Der gekochte Reis sollte pur und mit sehr wenig Salz verzehrt werden. Während der Reisdiät beträgt die Kalorienzufuhr ca. 800 bis 1200 Kalorien. Sie befinden sich also in einem Kaloriendefizit und verlieren dadurch automatisch Gewicht. Außerdem wirkt Reis auch entwässernd, das fördert die Entschlackung und den Abnehmprozess zusätzlich.