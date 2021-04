Satte 780.000 Euro an Förderungen ausbezahlt

Plus von 100.000 Euro

Viele Vereine nutzen die Zeit um Bauvorhaben und Sanierungsmaßnahmen zu realisieren. So bezahlte der OÖ-Fußballverband in der laufenden Saison eine Summe von 780.000 Euro an Infrastrukturförderung aus, die Flutlicht, Rasen und Bewässerung betreffen.

Darin nicht inbegriffen sind Unterstützungen für Gebäude wie etwa eine Tribüne oder das Vereinsheim, die vom Land OÖ kommen. Im Vergleich zur Spielzeit des Vorjahres ein Plus von 100.000 Euro.