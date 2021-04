Nawalny-Mitarbeiter zu mehrtägiger Haft verurteilt

Seine Anwältin Olga Michailowa sagte am Mittwochabend nach einem Besuch bei Nawalny: „Er sieht schlecht aus, er fühlt sich nicht gut.“ Er verliere das Gefühl in seinen Händen, nachdem er in der vergangene Woche bereits über Schmerzen im Rücken und Taubheit in den Beinen geklagt hatte.