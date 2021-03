Lebenszeichen von kahl geschorenem Nawalny

Obwohl er den zahlreichen Medienberichten über Folter in dem Lager Glauben schenke, habe er bisher keine Gewalt beobachten können, schrieb der 44-Jährige. Er selbst stehe unter permanenter Überwachung, überall hingen Kameras. „Aber wenn man es mit Humor nimmt, ist es möglich, zu leben“, so Nawalny. Der Kreml-Kritiker nannte das Straflager sein „freundliches Konzentrationslager“ und fühlte sich an den Roman „1984“ von George Orwell erinnert. Unten sehen Sie das Instagram-Posting mit dem Archivfoto.