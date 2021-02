Menschenrechtsgericht fordert Freilassung Nawalnys

Nächster Prozess gegen Kremlgegner

Vor wenigen Tagen begann unter massiven Sicherheitsvorkehrungen in Moskau ein weiterer Prozess gegen den Kremlgegner. Ihm wird die Diffamierung eines Kriegsveteranen vorgeworfen. Nawalny hatte im vorigen Jahr Protagonisten eines Propagandavideos zur umstrittenen Verfassungsänderung als „Verräter“ bezeichnet. In dem Clip machten mehrere Menschen, darunter der 94-jährige Veteran, Werbung für die neue Verfassung, die in der Kritik steht, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin dauerhaft die Macht zu sichern.