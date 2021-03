Nawalny in Straflager in Hungerstreik getreten

Repressionen gegen Nawalnys Mitarbeiter

Der Kreml sieht bisher keine Probleme bei der medizinischen Versorgung in russischen Straflagern. Auch die Strafvollzugsbehörde weist die Vorwürfe nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax zurück. Der Verurteilte erhalte die notwendige medizinische Hilfe. Unterdessen beklagen weitere Mitarbeiter Nawalnys Repressionen. So kritisierte Iwan Schdanow vor Tagen, dass sein 66 Jahre alter Vater wegen erfundener Vorwürfe verhaftet worden sei. „Sie wollen mein Leben zur Hölle machen“, schrieb Schdanow bei Facebook. Die Verhaftung seines kranken Vaters sei das Schlimmste, was ihm das System antun könne. Schdanow ist Direktor des von Nawalny gegründeten Fonds zur Korruptionsbekämpfung.