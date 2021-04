Jeff Bezos unangefochten reichster Mann der Welt

Ihre Zahl wächst, doch an der Spitze tut sich wenig: Das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ hat seine neueste Liste der Milliardäre veröffentlicht, deren Zahl in der Pandemie auf 2755 angewachsen ist und damit so groß ist wie noch nie. Dominiert wird das Ranking von IT-Unternehmern aus den USA.