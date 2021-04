Die zermürbende Warterei auf Förderungen

Seit 2008 betreibt Frank Weiser (Name von der Redaktion geändert) ein Mietwagenunternehmen mit Taxikonzession - kein klassisches Taxiunternehmen, vielmehr ein Chauffeurservice für namhafte, weltweit tätige Industrieunternehmen mit Sitz in Vorarlberg. In den meisten Fällen handelt es sich um Airport-Transfers - von Zürich über München bis nach Mailand. Zu den Kunden zählen überdies etliche Hotelbetriebe am Arlberg, die ihren Gästen eine bequeme Anreise bieten wollen. Weiser unterliegt der Sparte Verkehr und war somit seit Beginn der Pandemie nie von einer behördlichen Schließung betroffen. Allein: „Durch die Grenzschließungen und das fast vollständige Erliegen des Flugverkehrs ist meine Geschäftsgrundlage Mitte März 2020 über Nacht weggebrochen. Als die Grenzen im Juni wieder öffneten, kamen die Einreisebestimmungen, was einen regulären Betrieb erneut unmöglich machte“, berichtet er. Hinzu kommt, dass seine Auftraggeber seit Pandemiebeginn wesentlich weniger Mitarbeiter ins Ausland schicken und nur mehr vereinzelt Kunden ins Land kommen - was die Umsätze zusätzlich einbrechen ließ.