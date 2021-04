Wie gesund muss man als Politiker sein?

Kein Politiker muss sich also für körperliche Aussetzer schämen

Helmut Schmid wurde als deutscher Kanzler an die 100-mal bewusstlos. Auch der Gesundheitszustand von Angela Merkel wurde thematisiert, nachdem sie zum wiederholten Mal bei öffentlichen Auftritten heftig zu zittern begann. Zuletzt nutzten vor allem Trump-Fans einen Stolperer von US-Präsidenten Joe Biden für boshafte Spekulationen. Kein Politiker muss sich also für körperliche Aussetzer schämen. Es passiert so gut wie allen.