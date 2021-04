Syrer, Afghanen: Über Balkan-Route ins Burgenland

Mehr als 100 Aufgriffe in einer Woche

Kurzfristig etwas ruhiger war es an der Grenze zu Ostern. Dennoch waren es immerhin 108 Flüchtlinge, die vergangene Woche aufgegriffen wurden. Vier Syrer, die sich über die Balkan-Route durchgekämpft hatten, landeten in Deutschkreutz. Kurz darauf fielen auf der Gemeindestraße im unweit entfernten Kleinwarasdorf acht Afghanen auf.