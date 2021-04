Corona-Maßnahmen: 139 Anzeigen am Osterwochenende

Raser und Alkolenker gestoppt

Zu schnell unterwegs waren am vergangenen Wochenende insgesamt 2201 Lenker. Sie alle wurden angezeigt oder erhielten Strafen. Gleich neun Lenker waren alkoholisiert unterwegs, drei davon so schwer, dass ihnen an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen wurde.