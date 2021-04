Kurioser Wahlkampf-Auftakt mit Torbogen in Wels

Diese Forderung überrascht FP-Fraktionsobmann Ralph Schäfer: „Seit dem ersten Lockdown in den Schulen ist über ein Jahr vergangen. Bis jetzt hat der zuständige SPÖ-Bildungsreferent und Stadtrat Johann Reindl-Schwaighofer, diese Thematik weder geprüft noch offen angesprochen!“ Stadtchef Andreas Rabl ergänzt: „Ich habe weder Kritik an jemanden geübt, noch will ich das das Projekt vor der Wahl fertig wird. Es geht darum, das Projekt bald in die Wege zu leiten.“