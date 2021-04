Kommt nun in GB eine Altersgrenze für AstraZeneca?

Laut einem Medienbericht könnte möglicherweise auch in Großbritannien das Präparat von AstraZeneca bald nur noch begrenzt eingesetzt werden - und zwar ausschließlich für Über-30-Jährige. Die Arzneimittelbehörde Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA) untersucht Fälle von seltenen Blutgerinnseln im Gehirn, wie sie am Dienstag mitteilte.