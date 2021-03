AstraZeneca: Erneute Impfstopps in Deutschland

AstraZeneca-Impfstopp bei jüngeren Frauen gefordert

Zudem sprachen sich die Leiter von fünf der sechs Uni-Kliniken in Nordrhein-Westfalen in einem gemeinsamen Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dafür aus, die AstraZeneca-Verimpfung zumindest bei jüngeren Frauen vorerst auszusetzen. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch.