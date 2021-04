Anzeigen: Tuner ignorierten die Covid-Vorschriften

Am Sonntagabend führten Beamte der Salzburger Polizei Schwerpunktkontrollen in der Tuningszene in Wals durch. Sie wurden fündig: Zwei Anzeigen wurden wegen „Anbringen von nicht typisierten Fahrzeugteilen an PKWs“ ausgestellt sowie zwei Anträge auf technische Überprüfung zweier PKW gestellt.