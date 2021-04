Der Rad-Boom schreit nach mehr Sicherheit

Mehr Platz, weniger Gefahrenstellen

Ein trauriger Trend, dem es entgegen zu wirken gilt. Etwa mit einem verbesserten Radnetz. Das Land Salzburg investiert heuer sechs Millionen Euro in neue Wege.Dabei werden nicht nur Lücken im Radnetz gestopft, sondern auch Gefahrenstellen entschärft. In Seekirchen wird etwa die Fischachbrücke um 200.000 Euro verbreitert, um Platz für einen Rad- und Gehweg zu schaffen. Auch in der Stadt Salzburg wird derzeit die Alterbachbrücke an der Radhauptachse entlang der Salzach erneuert und auf fünf Meter verbreitert. Rund 765.000 Euro werden bis Mitte Juni investiert.