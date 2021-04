ZAMG registrierte leichtes Erdbeben bei Metnitz

Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in einer Aussendung mitteilte, lag das Epizentrum bei Metnitz (Bezirk St. Veit an der Glan), das Beben wies eine Magnitude von 2,3 auf. Schäden an Gebäuden waren keine bekannt und sind bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.