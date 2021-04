Daka, Daka, Daka - halb Europa steht Schlange

Mit Patson Daka hat RB Salzburg den nächsten Stürmer ausgebildet, der Österreichs Fußballmeister schon bald wieder Millionen einbringen könnte. Durch seinen Rekord-Hattrick am Sonntag, der sich für Sturm Graz beim 3:1 als zu große Hypothek erwies, schraubte er seine Ausbeute auf 23 Liga-Tore in dieser Saison und unterstrich seinen Reiz für europäische Topklubs. Halb Europa soll für den Sambier Schlange stehen. Im Sommer wird Daka wohl nicht zu halten sein, davor möchte er Salzburg noch zum achten Titel in Folge schießen.