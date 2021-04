Starker Anstieg bei Zahl der Intensivpatienten

Nach Tagen mit einer leicht rückläufigen Zahl an Hospitalisierungen hat es am Ostersonntag einen starken Anstieg bei der Zahl der Corona-Intensivpatienten gegeben. Stand 9.30 Uhr mussten im Vergleich zum Vortag 23 Patienten mehr auf Intensivstationen in Österreich betreut werden, 17 davon alleine in Wien. 2743 Corona-Neuinfektionen wurden zudem in den vergangenen 24 Stunden verzeichnet. Vor einer Woche waren es 2679 gewesen.