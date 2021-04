Doskozil: „Erbärmlich, was da gerade abgeht“

Anschober will Patientenübernahmen fixieren

Gesundheitsminister Anschober stellte unterdessen im Ö1 „Mittagsjournal“ am Samstag fest, dass man „nicht alles vorschreiben“ müsse, appellierte an alle Österreicher, die Osterruhe einzuhalten - und betonte, dass beim Corona-Gipfel am Dienstag die Übernahme von Intensivpatienten aus Ostösterreich durch andere Länder fixiert werden solle.