Anschober: Fünf Punkte für ein sicheres Osterfest

Mit einem Fünf-Punkte-Appell für ein sicheres Osterfest hat sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag einmal mehr an die Öffentlichkeit gewandt. Jeder könne in dieser „gefährlichsten Phase der Pandemie“ Teil der Lösung sein. Ganz Europa befinde sich in der dritten Corona-Welle, fast überall werde es eng mit den Behandlungskapazitäten für Schwerkranke - „auch bei uns in Österreich“. Die Intensivstationen in Ostösterreich seien bereits dramatisch belastet - großteils deutlich stärker als im Krisenherbst des Vorjahres. Es brauche jetzt eine zweiwöchige Notbremse, dann schaffe man noch eine rechtzeitige Entlastung.