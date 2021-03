Landeshauptmann Doskozil im „Krone“-Gespräch

Bleiben wir beim Thema Gesundheit. Wie schaut es tatsächlich in den heimischen Spitälern aus, und ist die Situation mit jener in Wien überhaupt vergleichbar?

Bis zu einem gewissen Grad ist die Situation vergleichbar. Aber in Wien als Bundeshauptstadt gibt es natürlich sehr wichtige Krankenhäuser und eine Überlastung dort hat auch Auswirkungen auf die Bundesländer. In der Situation, in der wir uns befinden, muss der Anspruch in ganz Österreich lauten, dass jeder, der eine medizinische und vor allem intensivmedizinische Versorgung benötigt, diese auch bekommt. Die Situation in Wien ist dramatisch, und das schwappt auch auf das Burgenland über.