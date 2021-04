Erneuter Raubüberfall auf Eni-Tankstelle

Die Eni-Tankstelle in der Gabelsberger Straße wurde in der Nacht auf Ostersonntag erneut Ziel eines Raubüberfalles. Das ist der zweite Raubüberfall auf die Tankstelle in kurzer Zeit. Erst vor knapp einer Woche am vergangenen Montag wurde die Tankstelle beraubt (die „Krone“ hat berichtet). Es wurde wieder der gleiche Tankwart zum Überfalls-Opfer wie schon am vergangenen Montag.