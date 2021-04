Studenten als neue Zielgruppe für teuren Verleih

Holpriger Start

Wenn man allerdings hinter die Fassade guckt, ist wohl nicht alles eitel Wonne. Denn bereits der Start war holprig, nachdem zum Ärger vieler Biker etwa beim Musiktheater und in der Altstadt unzählige Radständer für das Verleihsystem weichen mussten. Was aber vor allem manchen, auch VP-Klubobfrau Elisabeth Manhal sauer aufstößt, ist das Linzer Tarifmodell. Denn auch wenn die erste halbe Stunde gratis ist, kostet jede weitere Viertelstunde einen Euro. Im Vergleich: In Wien und Salzburg radelt man die erste Stunde kostenlos, und die zweite kostet einen Euro. In Klagenfurt oder Innsbruck gibt’s günstige Vielfahrer- und Pendlertarife – in Linz Fehlanzeige!