Die Zirkusfamilie Althoff bangt um ihre Existenz

„Tut richtig weh“

„Wir dürfen unseren Beruf nicht ausüben, das tut richtig weh“, sagt Zirkusdirektorin Karina Degen, die seit Anfang November mit den Angehörigen und 20 Tieren in Wels gestrandet ist. In der Viehversteigerungshalle am Messegelände wurde der Großfamilie samt ihren Shetland-Ponys, Ziegen, Alpakas und Lamas von der Stadt ermöglicht, vorübergehend Quartier zu beziehen. „Unsere Kamele mussten wir schon im ersten Lockdown hergeben, wir konnten sie uns leider nicht mehr leisten“, betont Degen.