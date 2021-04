Mord an Fotograf in Libyen: „Fordern Antworten!“

„Es wurden nie Ermittlungen durchgeführt. Wir wissen nicht, was genau passiert ist – und konnten uns bis heute nicht verabschieden. Niemand weiß, wo seine Leiche liegt“, so die Witwe, die nun die Vereinten Nationen einschaltet. „Wir hoffen, dass die UN Druck auf Libyen macht. Wir fordern Antworten, Gerechtigkeit – und einen für uns so wichtigen Abschluss ...“