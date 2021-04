Weiter Wirbel um die Spitalsversorgung im Süden

Fazekas kämpft schon länger dafür, eine mögliche Schließung der Geburtenstation in Oberpullendorf zu verhindern. „Hier wird am Rücken der Patienten der Sparstift gezückt“, meint er in Bezug auf den Regionalen Strukturplan Gesundheit 2025. Das mittelburgenländische Spital sei darin der größte Verlierer. Es seien nur mehr planbare Operationen vorgesehen.