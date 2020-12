Corona-Maßnahmen auch erfolgreich gegen Grippe

Die Corona-Maßnahmen wirken nicht nur gegen Covid-19, sondern auch gegen Influenza und andere Erreger, die grippale Infekte verursachen: Wie die klinische Überwachung durch die AGES zeigt, laborieren heuer deutlich weniger Österreicher an grippeähnlichen Erkrankungen. Die Zahl der Betroffenen pro 100.000 lag in der Kalenderwoche 50 bei 533. Im selben Zeitraum des Vorjahres betrug sie 967, so das Gesundheitsministerium am Mittwoch.