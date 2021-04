55 Anzeigen in der Vorarlberger Gastronomie

Wegen Übertretungen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz und dem Epidemiegesetz sind in den vergangenen beiden Wochen in Vorarlberg allgemein etwa 130 Anzeigen ausgesprochen worden. In 38 Fällen wurden Verstöße gegen die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht oder die Abstandsregelungen mit Organmandaten geahndet.