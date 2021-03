Wien schraubt Impfziel zurück: Nur 60% bis Sommer

20.000 Corona-Impfungen pro Tag könnte die Stadt Wien in ihren Einrichtungen setzen, doch der Mangel an Impfstoffen bremst aus. Im April soll sich die Lage etwas verbessern. Der Schwerpunkt liegt auf der Altersgruppe der Über-75-Jährigen sowie Hochrisikogruppen. Aber: „Wir sind immer noch in einer Form der Mangelwirtschaft“, betonte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Bis Ende Juni soll etwa eine Million der Wiener Bevölkerung geimpft sein - und damit weit weniger als bisher gedacht.