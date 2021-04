Kein Abstand: Wirbel am Wochenmarkt in Völkermarkt

„Bitte seid alle so nett und haltet euch an die vorgegeben Regeln“, betont Yasmin Fritz vom Gasthaus „das Lokal“. Sie darf zwar Getränke ausschenken, die müssen jedoch in einer Entfernung von 50 Metern konsumiert werden. „Leider wird das nicht immer eingehalten“ , so Fritz, die sich mit ihrem „To-go-Service“ gerade so über Wasser halten kann. Damit ihre Kunden die Regeln nicht vergessen, hat sie Tafeln aufgestellt: „Liebe Gäste, im Umkreis von 50 Metern darf nichts konsumiert werden“ – steht darauf. „Mehr kann ich nicht machen.“