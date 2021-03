Sommerliche 25,5 Grad in St. Andrä im Lavanttal

Der Mittwoch brachte für das Bundesland Kärnten einen neuen Märzrekord. Auf der ZAMG-Wetterstation in St. Andrä im Lavanttal sind 25,5 Grad gemessen worden. Der bisherige Märzrekord war in Kärnten mit 25,0 Grad am 30. März 1989 gemessen worden - in St. Veit an der Glan, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Nachmittag. An rund 200 der insgesamt rund 280 Wetterstationen der ZAMG hatte es am Mittwoch über 20 Grad.