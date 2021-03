Niederösterreich verlängert Lockdown bis 11. April

Nach Wien werde nun auch Niederösterreich die „Osterruhe“ zur Eindämmung der Coronakrise bis 11. April verlängern, teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Mittwoch mit. „Während eine bundesweite Strategie weiter ausständig ist - und die Ausweitung der Teststrategie im Parlament gescheitert ist“, sei die Lage in Teilen der Ostregion „kritisch“, so Mikl-Leitner. Daher werde Niederösterreich „solidarisch mit Wien“ die vereinbarten Maßnahmen verlängern.