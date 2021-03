An diesen Orten gilt in Wien FFP2-Maskenpflicht

Das schöne Wetter und die auf über 20 Grad gestiegenen Temperaturen locken in Wien seit dem vergangenen Wochenende zahlreiche Menschen auf die Straßen, in die Parks und etwa auch an den Donaukanal. Trotz der wieder ganztägigen Ausgangssperre ab Gründonnerstag werden sich auch in den nächsten Tagen wohl zahlreiche sonnenhungrige Spaziergänger zur Erholung die Beine vertreten - an mehreren stark frequentierten Orten in der Wiener Innenstadt wird dabei eine FFP2-Maske getragen werden müssen. Die Regel gilt bereits ab Donnerstag, die Verordnung dazu soll im Laufe des Tages veröffentlicht werden.