Caps glichen im Halbfinale aus - KAC ist 2:0 voran

In Salzburg benötigte das beste Auswärtsteam der Liga auch ein gehöriges Maß an Glück. Der KAC erwischte zwar den besseren Start und ging durch Rok Ticar in Führung (14.). Doch Salzburg konterte: Nachdem die „Bullen“ in der ersten Partie zwei Powerplay-Treffer kassiert hatten, schafften sie diesmal selbst einen Doppelpack in Überzahl. Alexander Rauchenwald (28.) und Dominique Heinrich (57.) drehten das Match zum vermeintlichen Heimsieg.