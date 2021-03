Bundesrat-Posse deluxe | Autobahn-Blockade rabiat

Ein besonderer Fall von Politik skurril beschäftigt uns seit dem Wochenende, den Höhepunkt erlebten wir am Dienstag: Denn eigentlich wurde die angekündigte Oppositions-Blockade rund um das türkis-grüne Corona-Paket, das auch die Eintrittstests im Handel ermöglicht, unlängst durch zwei burgenländische SPÖ-Bundesräte gelöst - gestern blieb Türkis-Grün in der Länderkammer, in der SPÖ, FPÖ und NEOS die Mehrheit haben, trotz SPÖ-Ausscherer plötzlich doch ohne Mehrheit. Der Grund: drei Krankmeldungen - und das ausgerechnet von zwei ÖVP-Räten und einem Grünen. Und jäh stellte sich heraus, dass man die für die Mehrheit benötigten Politiker auch nicht nach Wien karren könne, unter anderem, weil einer von ihnen als Corona-Kontaktperson in Quarantäne ist. Was bleibt? Aus den Eintrittstests ab 7. April wird aufgrund der achtwöchigen Verzögerung nun also doch nichts - ob die Geschäfte dann überhaupt geöffnet sein werden, ist aber ohnehin unklar. Womit wir bei der nächsten Posse wären, aber das ist eine andere Geschichte.