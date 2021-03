Die Seilbahner zittern um ihre Hilfsgelder

Bisher haben wenige Skigebiete negative Bescheide erhalten. Wie etwa das Snow Space Salzburg, das vergangene Woche von Anwalt Harald Schwendinger eine Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht hat einbringen lassen. Der Anspruch auf die Coronahilfe bestehe, so Schwendinger. Die veranlassten Schließungen im März 2020 hätten auf Basis eines weiteren Paragrafen des Epidemiegesetzes erfolgen müssen. „Wir werden alles daran setzen und sehen, was erreichbar ist“, so Snow Space-Vorstand Wolfgang Hettegger.