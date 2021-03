Feuer-Attentat: „Herr Pfarrer, die Kirche brennt!“

„Die barocke Marienstatue über dem Altar ist ganz schwarz, alles ist verrußt“, Pfarrer Franz Zeiger ist erschüttert. Er saß am Sonntagabend bei einem Abendessen in einer Wohnung neben der Kirche, als ihn ein Anruf seiner Hundesitterin erreichte: „Herr Pfarrer, die Kirche brennt!“ Sofort eilte er hinaus – mit ihm Moutasem Khadra (27), ein syrischer Flüchtling, der seit 2015 in Linz lebt. „Er hat sich einen Feuerlöscher geschnappt und ist in die Kirche gelaufen. Ich wollte ihn aufhalten. Durch den Rauch hat man nicht mal seine eigene Hand vor den Augen gesehen“, schildert Zeiger. Khadra ließ sich nicht stoppen, startete einen Löschversuch. Die Feuerwehr hatten den Brand dann rasch unter Kontrolle.