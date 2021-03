Sorgen in Linz wegen Hunde-Hasser werden größer

In Linz schrillen zurzeit die Alarmglocken! Mehre Giftköder-Attacken beunruhigen die Hundebesitzer. Gerade noch einmal gut ausgegangen ist ein Spaziergang für eine 31-Jährige und ihren Golden Retriever. Die beiden waren in der Linzer Unionstraße unterwegs, als der Vierbeiner im Gebüsch in der Nähe einer Bushaltestelle einen Giftköder fraß. Die braunen „Leckerlis“ wurden entfernt, der Hund von einem Tierarzt gerettet.