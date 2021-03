Kates Onkel schießt scharf gegen Herzogin Meghan

Goldsmith ist schwarzes Middleton-Schaf

Gary Goldsmith gilt als schwarzes Schaf der Middleton-Familie. 2009 sorgte er für Schlagzeilen, als er Undercover-Reportern der mittlerweile aufgelösten Zeitung „News of the World“ in einer Villa auf Ibiza Drogen anbot. Den Vorfall bestritt Goldsmith später jedoch. 2017 wurde er von einem Londoner Gericht zudem wegen Gewalt in der Ehe zu einer Geldstrafe von 5000 Pfund (rund 5600 Euro) und gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Schon im letzten Herbst wetterte Goldsmith zudem über Meghan, erklärte, sie sei „falsch“ und solle „die Klappe halten“.