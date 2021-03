Terrorplan! Wien-Attentat als Vorbild

Zumal „einsamer Wolf“, also Einzeltäter, in seinem Fall wohl auch nur bedingt zutrifft: Laut Insidern sei der damals in Antalya lebende Verdächtige bereits 2015 ins Visier der Geheimdienste geraten: als „Spendeneintreiber“ einer Islamisten-Organisation des Islamischen Staates. Der Iraker tauchte unter – in Sakarya, wo er sich parallel zum territorialen Verfall des IS über das Internet immer weiter radikalisierte.