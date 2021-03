Sagan gewinnt Etappe bei Katalonien-Rundfahrt

An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich vor dem Finale am Sonntag mit Start und Ziel in Barcelona nichts. Die Ineos-Mannschaft steuert mit Adam Yates vor Richie Porte und Geraint Thomas auf einen Dreifacherfolg zu. Hermann Pernsteiner liegt über eine halbe Stunde zurück an der 51. Stelle, am Samstag kam der niederösterreichische Kletterspezialist aus dem Bahrain-Team als 61. ins Ziel.