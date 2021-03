Osterferien: Deutsche Urlauber stürmen Mallorca

Vor dem Flughafen warteten Taxifahrer am Samstag sehnsüchtig darauf, endlich wieder Kundschaft zu haben. Mietwagenfirmen versuchten, die Reisenden gleich am Ausgang abzufangen. Busse holten Urlauber ab, um sie zu ihren Hotels zu bringen. „Seit eineinhalb Jahren war ich nicht unterwegs. Das fühlt sich an wie im Gefängnis“, erzählt Abdul Naser aus Baden-Württemberg der Deutschen Presse-Agentur. Ein bisschen Angst vor einer Ansteckung habe er schon. „Aber in Deutschland ist das nicht anders.“