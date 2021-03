ÖSV-Pleite: „Uns sind die Pferde durchgegangen“

Wechselnde Bedingungen hin, minutenlange Unterbrechungen her. Österreichs Skispringer suchten am Freitag die Fehler für das enttäuschende Abschneiden in der Windlotterie auf der Monsterschanze in Planica bei sich. Michi Hayböck brummte nach Rang 14 in dem in nur einem Durchgang gewerteten Fliegen: „In dem einen Sprung habe ich alles versucht, um mir nichts vorwerfen zu dürfen. Das warein bisserl zu viel Attacke.“