Bilden diese Stürmer unser Angriffsduo bei der EM?

In Stuttgart ist das Spiel mittlerweile auf ihn zugeschnitten. Beim ÖFB-Team wusste Kalajdzic nach zwei Kurzeinsätzen im Herbst nicht so recht, was ihn erwarte. „Es ist eine für mich neue Mannschaft. Ich habe es einfach laufen lassen und geschaut, was herauskommt.“ Er sei happy, dass das so gut funktioniert habe. „Ich hätte nicht geglaubt, dass ich jetzt im Nationalteam einfach so zwei Tore mache. Ich bin extrem stolz darauf und hoffe, da werden noch viele weitere folgen.“