Kolumbianer Chaves gewann vierte Katalonien-Etappe

Der Kletterspezialist aus dem BikeExchange-Team gewann sieben Sekunden vor einer neunköpfigen Gruppe mit dem Gesamtspitzenreiter Adam Yates. Der Brite führt nun vor seinen beiden Ineos-Teamkollegen Richie Porte (+45 Sek.) und Geraint Thomas (49). Hermann Pernsteiner (Team Bahrain) wurde am Donnerstag mehr als 14 Minuten zurück 50., in der Gesamtwertung rangiert der Niederösterreicher an der 60. Stelle.