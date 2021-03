Sucht trieb Brett Favre fast zum Selbstmord

„Ich war so tief, wie ich nur sein konnte“, meinte der frühere Football-Quarterback, der diese und eine Alkohol-Abhängigkeit inzwischen überwunden hat. „Letztlich habe ich die Tabletten in die Toilette geschmissen und hinuntergespült, danach wollte ich mich fast umbringen“, erzählte der 51-Jährige. „Ich war so wütend auf mich, denn was sollte ich jetzt tun?“